Legacoop plaude a Corsini, Ascom molto critica

Legacoop Romagna "accoglie con favore l’impegno della Regione per definire una strategia integrata di sviluppo delle infrastrutture, aeroporti e non solo": inizia così la sua nota ieri sulle dichiarazioni dell’assessore regionale Andrea Corsini sul Ridolfi, "che vanno – si specifica – in questa direzione e a noi pare che vadano accolte come un segno di positiva evoluzione di un dibattito che in passato ci è parso troppo giocato su posizioni stereotipate per territorio".

Vengono poi spiegate le ragioni di tale posizione: "È ancora lecito dire – si chiede Legacoop nella nota – che senza una strategia unitaria definita dal pubblico, che includa tutto il sistema delle infrastrutture, gli aeroporti romagnoli rischiano di farsi concorrenza tra di loro? E che la gestione degli aeroporti deve coinvolgere tutti gli attori del sistema economico regionale, riconoscendo che tali infrastrutture sono parte integrante dell’intero sistema economico e sociale della nostra Regione? Senza nulla togliere agli imprenditori privati, che stanno portando avanti, con coraggio e determinazione, le loro politiche di investimenti all’interno degli aeroporti di Rimini e Forlì – specifica Legacoop –, una strategia unica per il territorio può rappresentare un passo importante verso una maggiore coesione e cooperazione tra le varie realtà locali. La frammentazione attuale ci indebolisce, di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita da parte delle regioni vicine, mentre servirebbe fare bene e fare assieme, sia per le prospettive turistiche che per il trasporto merci. Crediamo quindi sia bene che le amministrazioni comunali e la Regione attivino quanto prima un tavolo di confronto strategico, all’interno del quale le nostre imprese sono pronte a giocare un ruolo".

Di segno opposto la replica di Ascom Confocmmercio dopo le nuove dichiarazioni di Corsini, in cui chiede al Ridolfi di puntare su rotte per portare turisti in Romagna e non solo sull’outgoing. "Ci pare – dice Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì – che l’assessore abbia le idee un po’ confuse: un giorno parla di cargo e poi, evidentemente richiamato al suo ruolo istituzionale da qualcuno, parla di incoming, cioè della necessità di portare turisti a Forlì e dintorni. Poniamo questa domanda: cosa ha fatto l’assessore regionale al turismo per sostenere il ‘nostro’ incoming? Noi rileviamo una disparità di trattamento tra Forlì e gli altri territori della Romagna".

Ancora: "Il Ridolfi – prosegue Alberto Zattini – è un aeroporto con obiettivi ben chiari, esplicitati nel piano industriale, e guidato da imprenditori seri che stanno investendo di tasca propria. La sensazione che abbiamo, e che ora sta diventando qualcosa di più, è che le istituzioni abbiano fatto quadrato per isolare Forlì e metterla all’angolo". Il direttore di Ascom specifica: "Non è pensabile che le istituzioni come quelle di Cesena e la vicina Ravenna, oltre che Comuni importanti come Cesenatico e Cervia non intervengano a favore dell’aeroporto Ridolfi". In altre parole, "nessuno a livello istituzionale dice una parola per sostenerlo".