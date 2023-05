L’Europa oggi sbarca a Cesena La presidente von der Leyen in visita nelle zone alluvionate

di Andrea Alessandrini

Maggio epocale nel bene e nel male per Cesena: sono arrivati il presidente della Repubblica Mattarella, poi il disastro dell’alluvione e oggi è la volta di una storica visita di Ursula von der Leyen. L’Europa scende a Cesena, dopo aver sorvolato la Romagna alluvionata, oggi pomeriggio con la venuta in città della presidente della Commissione europea, appunto la tedesca Ursula von der Leyen e con lei ci sarà la presidente del Consiglio già in Romagna domenica scorsa, nei territori forlivese e ravennate. Stando alle notizie diffuse ieri dal Comune di Cesena la presidente della Commissione Europea sarà accompagnata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, solo durante il sopralluogo aereo nei territori forlivese e ravennate, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

La presidente della Commissione europea e la premier si incontreranno in aeroporto a Bologna da dove insieme procederanno in elicottero sorvolando le zone alluvionate del Ravennate per fare quindi ritorno a Bologna. Dopo il punto con la stampa la premier Giorgia Meloni tornerà a Roma dove alle 18 è attesa da una riunione del Consiglio dei ministri mentre von der Leyen si dirigerà all’aeroporto militare di Pisignano. Ad accoglierla ci saranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il prefetto della provincia di Forlì-Cesena Antonio Corona. Von der Leyen è attesa in piazza del Popolo dopo le 17 dove scenderà all’altezza della chiesa di Santi Gioacchino e Anna. Qui saluterà i cittadini e ringrazierà tutti i corpi intervenuti nei soccorsi agli alluvionati, i cui mezzi saranno affiancati dal torrione della Rocca fino al loggiato comunale: Pronto Intervento, Protezione Civile, Croce Rossa, 118 e gli altri ancora. Il lato opposto della piazza, adiacente al porticato con negozi e pubblici esercizi, sarà riservato alla popolazione e alle autorità. Un corner per la stampa verrà allestito all’altezza del quarto lato dove la presidente della Commissione Europea rilascerà le dichiarazioni. C’è grande attesa in merito alle comunicazioni sui finanziamenti da parte della Ue alle zone alluvionate che potrebbero essere resi noti proprio oggi.

Resta da definire l’eventuale visita nei luoghi cesenati più colpiti dall’alluvione della scorsa settimana. Se fosse confermato, il corteo di auto partirebbe dal Carisport e poi verso il centro di accoglienza nella scuola don Milani, epicentro della zona di accoglienza. Di qui, secondo un tragitto che ieri era ancora in via di definizione, la presidente della Commissione Europea si recherà nelle strade maggiormente colpite dalla alluvione, nel quartiere di San Rocco tra il ponte Vecchio e il ponte Nuovo. Dettagli che dovranno essere definiti oggi.