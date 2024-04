L’ex chirurgo Zaccaroni con Fratelli d’Italia

Alberto Zaccaroni, per 40 anni chirurgo all’ospedale Morgagni di Forlì, già direttore di chirurgia endocrina all’Ausl Romagna, sarà in lista con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Comunali. "La mia carriera professionale è stata incentrata sulla risoluzione dei bisogni dei pazienti e mi sono impegnato anche a livello sindacale – spiega Zaccaroni –, in modo da avere un ospedale all’avanguardia, con professionisti soddisfatti e orgogliosi del proprio lavoro. Ho avuto la fortuna di collaborare con amici e colleghi, sia medici che infermieri, che come me avevano l’obiettivo di sostenere al meglio chi, con la malattia e la sofferenza, vedeva la propria vita stravolta".

E dopo essersi messo al servizio dei pazienti, Zaccaroni, ora in pensione, è pronto a mettersi al servizio della città. "Un mese fa sono stato contattato da Luca Bartolini per una conferenza sulla sanità e in quel contesto ho conosciuto anche Vincenzo Bongiorno– afferma–, rimanendo impressionato dal loro entusiasmo e dall’impegno che mettono per il bene del territorio. In FdI ho respirato un’aria nuova, basata su gruppi di lavoro che attraverso l’ascolto dei cittadini elaborano proposte politiche". Fratelli d’Italia punta fortemente su Gian Luca Zattini nella corsa al secondo mandato. "Il sindaco ha lavorato bene e, nonostante il Covid e l’alluvione, ha saputo imprimere una svolta alla città e gettare le basi per nuovi progetti: merita di vedere confermato il suo mandato".

Un tema centrale per Zaccaroni (foto qui a destra) sarà quello della sanità. "Insieme a molti colleghi ho partecipato alla realizzazione del nostro ospedale. Ora occorre partire da una struttura integrata con il territorio, in cui deve essere rivalutato il ruolo dei medici di base, sopraffatti dalla burocrazia, e dei farmacisti".

Gianni Bonali