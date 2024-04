L’ex primario Sauro Urbini si candida con RinnoviAmo Forlì Il socialista Sauro Urbini correrà come consigliere per RinnoviAmo Forlì alle prossime elezioni amministrative, confermando l'adesione del Partito socialista alla civica del centrosinistra. La decisione è stata presa dall'assemblea del Psi, con l'obiettivo di contribuire a un progetto credibile e rappresentativo. La presentazione dei candidati è prevista per lunedì.