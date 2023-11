Lezioni di comicità e umorismo con l’attore Enrico Zambianchi

In occasione dei 140 anni dalla nascita di Ettore Petrolini, il comico Enrico Zambianchi (foto) presenta alla fabbrica delle Candele il progetto ‘Officina Comica. Laboratorio Teatrale dell’Umorismo. L’appuntamento è per giovedì prossimo alle 21. Petrolini è ricordato come uno dei maggiori innovatori nel panorama dell’avanspettacolo del primo ‘900, stimato per la sua originalità e le sue versatili doti attoriali. Il corso è aperto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni.

Dieci appuntamenti di due ore, condotti dal comico Enrico Zambianchi, che prevedono l’approccio alla scrittura, costruzione e messa in scena del monologo comico, l’interazione tra i partecipanti e la realizzazione di uno spettacolo finale a febbraio a conclusione del percorso. Sono previsti anche interventi di professionisti. Il laboratorio è gratuito. Le iscrizioni sono aperte fino a 12 partecipanti.