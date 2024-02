L’iniziativa di San Valentino, ecco come inviare i messaggi

Anche quest’anno il Carlino vuole festeggiare San Valentino insieme agli innamorati. Per partecipare all’iniziativa basta inviare un breve messaggio a cronaca.forli@ilcarlino.net (massimo 300 battute spazi inclusi): pubblicheremo tutti i testi nell’edizione in uscita il 14 febbraio.

L’oggetto della mail deve essere espressamente MESSAGGIO DI SAN VALENTINO. La scadenza per l’invio dei messaggi è fissata per martedì 13 febbraio alle ore 10. Si può scegliere di firmarsi con uno pseudonimo, ma occorre indicare mittente e destinatario, nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma necessari sia per poter pubblicare i testi sia per informare il vincitore.