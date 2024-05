Lista del Popolo della Famiglia, 21 candidati consiglieri per le prossime elezioni a Forlì

Sono 21 i candidati consiglieri della Lista del Popolo della Famiglia: Francesco Farolfi, 58 anni, avvocato; Sara Gazzoni, 55, infermiera; Gianluca Vasumi, 56, veterinario; Emanuele Laghi, 38, progettista di impianti elettrici, libero professionista; Silvia Panzavolta, 55, docente universitaria; Federico Brunetti, 48, operaio metalmeccanico; Giorgio Cicchetti, 78, ginecologo in pensione; Lidia Baldini, 51, infermiera; Carla Lodi, 55, casalinga; Marco Lepore, 63, insegnante; Elia Mario Casadei, 21 anni, dipendente di agenzia immobiliare; Teresa Casadei, 24, dottoressa in educazione socio-culturale; Gabriele Pieri, 76, insegnante in pensione; Simone Pivi, 55, ingegnere elettronico libero professionista; Marilena Fantini, 51, casalinga: Ivonne Veratti, 77, insegnante in pensione; Andrea Schiavon, 43, operaio agricolo; Marcello Baldini, 54, consulente di Caf e patronato; Eugenio Dima, 55, impiegato tecnico; Alessandra Melandri, 61, insegnante; Carmine Annunziato, 48, consulente di Caf e patronato.