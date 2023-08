ll giovane violoncellista Mignani domani in concerto a Bocconi

Domani alle 21 a Bocconi, nella chiesa di San Lorenzo, Emilia Romagna Concerti presenta il primo dei due concerti organizzati in collaborazione con il Comune di Portico e San Benedetto. Il primo a Bocconi, frazione di Portico, è affidato al violoncellista bolognese Enrico Mignani. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una rassegna musicale che interessa molti comuni della collina e dell’Appennino romagnolo, anche per rilanciare i territori, dopo i danni recati dall’alluvione". Mignani è uno degli strumentisti più rappresentativi della Young Musicians European Orchestra del maestro Paolo Olmi, con la quale si è esibito molte volte anche come solista, sia in Italia che all’estero. Il programma prevede musiche di Bach e di importanti autori dei nostri giorni, quali Gubaidulina, Dutillex e Penderecki. La serata è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Portico e San Benedetto. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Quinto Cappelli