Lo sfidante di Garavini. Officina Politica schiera. Raffaele Montalti, volto noto dello sport

Avevamo scritto ’presto’ e in effetti la ’quasi ufficialità’ del candidato di Officina Politica a Forlimpopoli è arrivata proprio in queste ore. Si compone così il quadro della campagna elettorale nel paese di Artusi dove, sinora, era dato per certo solo il Garavini bis con il sostegno compatto (seppur raggiunto dopo qualche tribolazione) del centrosinistra e persino delle forze più a sinistra, quelle che per intenderci schierarono alle scorse amministrative il candidato Paolo Liverani, ovvero la civica ’Forlimpopoli la città che vorrei’. Ma tornando all’altra civica, Officina, fonti ben informate danno ormai per chiuso l’accordo con Raffaele Montalti.

Classe 1965, Montalti è responsabile del settore Edilizia privata, territorio e ambiente dello stesso comune artusiano, dove lavora praticamente da sempre. È, inoltre, volto noto anche per gli appassionati di sport: innanzitutto è presidente dello Juventus Club Forlì; è stato portiere giocando in prima squadra nel Forlì e nel Faenza. Ha allenato una storica società forlivese delle serie calcistiche minori come l’Edelweiss ed è stato responsabile del settore giovanile del Forlì. Inoltre era un volto noto anche televisivo, molti lo ricorderanno come opinionista e commentatore accanto al ’rivale’ interista Gastone Turci su Teleromagna. E non è nuovo neppure alla politica: 5 anni fa scese in campo con la civica ’Forlì cambia’ a sostegno dell’attuale sindaco Gian Luca Zattini. Montalti avrebbe scalzato un altro contendente, anche lui personaggio noto a livello locale, ovvero Emanuele Pignatiello: classe 1973, quest’ultimo è stato presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana Forlimpopoli Bertinoro ed è impegnato da sempre nel volontariato.

I due promotori del laboratorio politico, Gian Luca Zanoni, ex candidato sindaco della Lega Nord e consigliere provinciale, e Stefano Raggi, ex assessore in quota Verdi nella prima giunta guidata da Paolo Zoffoli, dovrebbero ufficializzare presto il nome del loro uomo che, a questo punto, sarebbe a tutti gli effetti lo sfidante – l’unico al momento – dell’attuale sindaca Milena Garavini. Quasi certamente Officina attingerà, come bacino di voti, sia al centrodestra – i cui partiti probabilmente non scenderanno direttamente con il loro simboli, ma agevoleranno la lista civica – sia ai delusi del centrosinistra, che non appoggeranno la ricandidatura della sindaca a livello locale.