Lo spirito delle feste Doni nelle calze e visite

Concludiamo oggi la carrellata di immagini e cronache sugli eventi e le azioni solidali che hanno caratterizzato le recenti festività. Sabato, nel giorno dell’Epifania, la Befana ha fatto tappa a Terra del Sole, sotto una pioggerella sottile che tuttavia non ha scoraggiato i bambini, desiderosi di incontrare la vegliarda, giunta a bordo della casetta con tanto di camino sospinta da una bicicletta. Per i ‘cuccioli’ calze e caramelle a volontà e per tutti la piadina fritta preparata dai volontari della Pro loco medicea.

Bimbi protagonisti pure al ‘fog ‘d Nadel’ di Castrocaro, allestito dal Gruppo Alpini in collaborazione con la Pro loco, Corri Forrest e Castrumcari. Coinvolti nel laboratorio creativo e nei giochi di una volta, i bambini hanno ricevuto la visita della nonnina con la scopa prima di dedicarsi alla ricca merenda preparata dai ragazzi dei vari sodalizi di volontariato. Mentre mamme e papà si godevano le caldarroste, la piadina fritta e il brulé.

Tradizionali calze anche per i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni. La prima cittadina di Bertinoro, Gessica Allegni, giunta nel nosocomio in compagnia dell’assessore al welfare Silvia Federici, ha portato giochi e dolci rinnovando la generosa consuetudine del Comune sul colle. "Ci sembra doveroso pensare alle bambine e ai bambini che nei giorni di festa restano in ospedale, con questo piccolo gesto" le parole della sindaca, che ha altresì espresso gratitudine ai sanitari.

Donazioni anche per la Pediatria di comunità di Forlì da parte delle Consorti del Rotary Club Tre Valli: l’unione operativa Salute Donna e Infanzia ha ricevuto 9 zaini per emergenza pediatrica, borse professionali per il trasporto di dispositivi pediatrici distinti per fascia d’età, neonato- bambino – adolescente.

In occasione delle feste infine l’onorevole Alice Buonguerrieri ha visitato la caserma ‘Lorenzo Facibeni’, sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Visitato la sala operativa e presa visione dell’iperteconologica autoscala recentemente assegnata al comando, la parlamentare ha espresso la sua ammirazione per il lavoro svolto dal corpo, sottolineandone l’importante ruolo in seno alla comunità.