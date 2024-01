L’opera di Stoccarda incorona la soprano Elena Salvatori

Una nuova perla arricchisce la collana degli artisti forlivesi. Si tratta della soprano Elena Salvatori, che è stata accolta tra gli allievi della prestigiosa Staatsoper di Stoccarda, Opera di Stato e importante palco, soprattutto per le opere contemporanee. Il direttore dell’Opera ha potuto ammirare il talento della giovane forlivese la scorsa estate durante le audizioni straordinarie per un festival di musica tedesco; al termine dell’esibizione Salvatori è stata l’unica italiana selezionata tra i partecipanti provenienti da tutto il mondo. La crescita artistica della cantante è coltivata e sostenuta dalla passione della Maestra Wilma Vernocchi, soprano forlivese di fama internazionale che ha cantato per quindici anni al Teatro alla Scala di Milano. La Staatsoper di Stoccarda fa parte dello Staatstheater, un complesso teatrale che accoglie diversi tipi di arte tra cui, opera, teatro e balletto, e rappresenta il più grande proscenio del suo genere in Europa. La sede, ricostruita dopo un incendio nel 1912, è sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, conta 1.404 posti a sedere e un pubblico di circa 320mila spettatori a stagione. Questa nuova opportunità darà a Elena Salvatori una preziosa occasione di crescere come artista in un’ambiente culturale vivace e stimolante.

Valentina Paiano