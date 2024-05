Lotta alle zanzare, trattamenti larvicidi nei 3.557 pozzetti e fossi

Bertinoro dà il via anche per il 2024 alla campagna di contenimento della proliferazione delle zanzare con apposita ordinanza pubblicata nell’Albo Pretorio. Le attività, volte a evitare la diffusione di epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, o casi di West Nile, inizieranno nelle prossime settimane e proseguiranno fino a fine anno. L’amministrazione comunale effettuerà trattamenti larvicidi nei 3.557 pozzetti e nei fossi di proprietà del Comune.

La lotta agli adulti di zanzara è invece prevista a seguito di specifici sopralluoghi e relativa autorizzazione dell’Ausl. È richiesta la collaborazione della cittadinanza per contenere il più possibile la diffusione delle zanzare prendendosi cura dei propri giardini, orti e spazi verdi.

Nell’ordinanza in particolare è previsto l’obbligo di evitare tutti i ristagni d’acqua facendo particolare attenzione ai contenitori negli spazi aperti che vanno svuotati o sistemati in modo da evitare accumuli di acqua piovana. È richiesto poi di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti larvicidi secondo le indicazioni dell’etichetta. In alternativa è possibile installare una rete zanzariera nei tombini, tranne se sono funzionali allo scolo di seminterrati. Per quanto riguarda gli interventi adulticidi, questi potranno essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, previa comunicazione scritta al Comune e al Dipartimento di Sanità Pubblica, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione regolamentate per legge e dalle linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi.