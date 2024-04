Lucia Magnani Health Clinic in vetrina al galà di New York

Anche la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro è stata protagonista dell’annuale cena di gala della Scuola Italiana, in scena il 12 aprile a The Glasshouse di New York. Istituto leader nell’educazione e nella promozione dei valori e della ricchezza della cultura del Bel Paese, La Scuola Italiana mira a fornire un’istruzione di alta qualità e a formare cittadini globali consapevoli. Per raccogliere fondi da destinare al potenziamento delle iniziative educative che arricchiscono l’esperienza degli studenti, ogni dodici mesi l’istituto promuove un’asta in occasione della tradizionale cena di gala. Quest’anno, al centro dell’incanto esperienze da chef, chitarre autografate da star della musica quali Eric Clapton e Taylor Swift e un soggiorno nell’oasi della salute e del benessere castrocarese, dove intraprendere un esclusivo percorso Long Life Formula® per due persone. La serata si è svolta in un’atmosfera di festa, con la partecipazione di membri della comunità, benefattori e sostenitori che hanno confermato il loro impegno verso la missione educativa de La Scuola Italiana. Da annoverare tra coloro che supportano l’istituto anche italiani di spicco come Alessandro Del Piero e Lidia Matticchio Bastianich.

La partecipazione della Lucia Magnani Health Clinic a un evento di grande prestigio rappresenta l’ennesimo riconoscimento internazionale per una realtà che è meta di tanti personaggi noti e desiderosi di mantenersi in salute, intraprendendo un percorso che prevede un approfondito check up medico, una visita nutrizionale con piano alimentare personalizzato, la valutazione del livello di stress e la pianificazione di attività fisica mirata, trattamenti termali e prestazioni estetiche.