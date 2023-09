Luglio ‘caldo’ al Ridolfi Numeri boom rispetto a giugno E i passeggeri ora sono 81mila

La stagione estiva ha fatto decollare l’attività dell’aeroporto di Forlì. Non sono mancati com’è noto i problemi, in particolare all’inizio con cancellazioni e spostamenti di voli, e ne restano da sciogliere ancora per i collegamenti futuri, ma intanto i numeri sorridono a F.A., la società di gestione. Assaeroporti (Associazione italiana gestione aeroporti), che rendiconta la situazione dei 41 scali italiani, ha infatti sancito col suo ultimo rilevamento la crescita del movimento dello scalo Luigi Ridolfi.

Le statistiche sono riferite sia al periodo gennaio-luglio 2023, sia ai soli mesi di giugno e luglio. Forlì Airport, in luglio, ha contato 18.392 passeggeri, pari a 434 movimenti (+5.638 passeggeri e +183 movimenti rispetto a quelli di giugno, quando le cifre erano infatti pari a 2.754 e 251). Numeri quelli di luglio che sono persino superiori a quelli fatti registrare dall’aeroporto Fellini di Rimini per quanto riguarda i voli nazionali (189 contro 58), inferiori però nel conto complessivo (-154).

Nel complesso sono oltre 81mila (81.502, di cui 40mila in voli nazionali) i passeggeri che nei primi sette mesi del 2023 sono transitati dallo scalo forlivese, con un balzo di quasi il 280% (278,2) sull’attività del 2022. Da gennaio poi l’infrastruttura di via Seganti ha visto 1.943 movimenti (551 voli nazionali e 429 internazionali per quanto riguarda l’attività commerciale), con un incremento del 165,1% rispetto al 2002. Per i movimenti Rimini conta una cifra di poco superiore (2.160), ma anche voli maggiormente affollati (153.670 i passeggeri).

Forlì Airport si è posta per il 2023 l’obiettivo di arrivare a 200mila viaggiatori, puntando oltre che sulle due tratte Ryanair in essere, anche e sempre sui propri progetti ‘Go to fly’ e ‘Go to travel’, che da soli hanno un obiettivo prefissato di movimentare circa 136mila turisti. Da rimarcare come alla data del 13 giugno scorso erano oltre 30mila i romagnoli che hanno prenotato il loro viaggio aereo estivo da Forlì. La società di gestione dello scalo aveva anche precedentemente comunicato che sono oltre 2.500, tra partenze e arrivi, i viaggiatori in transito nei week end nello scalo del ‘Ridolfi’, con voli nazionali e internazionali di linea, oltre a quelli charter organizzati ad hoc, pienamente operativi.

Dopo i buoni risultati di luglio e in attesa dei dati di agosto, si attende adesso la programmazione della stagione autunnale e invernale, con ulteriori tratte nazionali e internazionali, mentre per il nuovo anno si sta lavorando per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna.

