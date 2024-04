M5S Zattini in lista: "L’Europa è possibile"

Si è concretizzata la candidatura del meldolese Giacomo Zattini alle prossime elezioni Europee nelle file del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Nord-Est, comprendente quindi le regioni di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Lunedì scorso si sono tenute le primarie interne agli iscritti del Movimento che erano chiamati a selezionare online i candidati tra quanti erano rimasti dalla prima scrematura, che si era svolta la scorsa settimana.

Zattini era nella lista dei 6 uomini e 6 donne per l’Emilia Romagna. Alle 22 di lunedì si è così conclusa la votazione che ha portato il 27enne ex portavoce nazionale dei Fridays For Future al quarto posto con 306 voti. Davanti a lui tre donne, due venete e una emiliana: tra gli uomini è stato quello con più consensi. La lista definitiva, che vedrà 15 nomi, sarà composta dai capolista designati dal partito a livello nazionale (dovrebbero essere tre per il Nord-Est): questo porrebbe così Zattini al settimo posto, anche se, per ripartizioni regionali, forse potrebbe scalare una posizione. In ogni caso si tratta dell’unico romagnolo presente.

"Sono veramente sorpreso del supporto interno ricevuto e del risultato – afferma Zattini –. Non era affatto scontato. Ringrazio tanto chi nel Movimento 5 Stelle mi ha dato la sua fiducia in questa fase fondamentale. Ora attendiamo dal livello nazionale la lista definitiva comprensiva di capilista, ma, visto il risultato, inizio già a ragionare sulla campagna elettorale. Il mese di maggio sarà molto intenso, l’obiettivo dell’elezione è effettivamente possibile e tutto dipenderà dal supporto diretto delle persone che in questi anni mi hanno conosciuto e apprezzato per le mie battaglie sull’ambiente e le diseguaglianze sociali. Organizzerò presto qualche evento di presentazione e raccolta fondi".

Ragiona poi sulle possibilità di essere eletto. "Il successo sarà assicurato se circa 13-15.000 persone in tutta la circoscrizione scriveranno il mio nome sulla scheda elettorale l’8-9 giugno. Sarà tosta, ma non impossibile. Punterò soprattutto sulla Romagna".

Zattini si è laureato quest’anno in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna. In città è conosciuto per aver fondato e coordinato i Fridays For Future a Forlì, con i quali ha partecipato a vari scioperi per il clima ed eventi. Come delegato ha partecipato alla Cop26 in Scozia e alla Cop27 in Egitto. Si è iscritto al Movimento 5 Stelle dopo la conclusione del suo mandato di portavoce nazionale dei Fridays.

Matteo Bondi