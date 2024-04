Madonna dei Fiori, il paese si prepara per la festa

Domenica 7 aprile la parrocchia di Castrocaro Terme celebra la festa patronale della Madonna dei Fiori. In preparazione sabato alle 18 vi sarà la messa prefestiva e alle 21 concerto, con ingresso a offerta libera, della Pink Orchestra Santa Cecilia della scuola di musica Rossini. Domenica le messe saranno celebrate alle 8 e alle 11 dal parroco, don Urbano Tedaldi, con servizio di canto del gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle 16 vi saranno la messa solenne, la processione e la fiorita dei bambini alla Madonna presiedute dal vescovo emerito di Carpi, mons. Francesco Cavina, e accompagnamento della banda comunale. La processione percorrerà le vie Garibaldi, Sant’Antonio, Abate Mini, Baracca, Fontana, Flavio Biondo, Matteotti e si concluderà in chiesa (in caso di maltempo sarà rimandata a lunedì 8 alle 20). Al termine della processione, in piazzetta mons. Mambelli è in programma un momento conviviale con concerto della Banda. Lunedì 8 alle 18 sarà celebrata la messa per i vivi e i defunti iscritti alla Compagnia della Beata Vergine, alle 20.30 recita del rosario e reposizione dell’immagine della Madonna dei Fiori nell’altare dedicato.

Nei giorni della festa verranno distribuiti i tradizionali garofani benedetti, una devozione mariana istituita da mons. Adalberto Mambelli sessant’anni fa, e sarà possibile rinnovare l’iscrizione alla Compagnia della Madonna dei Fiori. Quest’anno, inoltre, è stata ripristinata anche la figura dei priori della festa, che sono nove, e che offrono i grandi mazzi di fiori che contorneranno l’immagine durante la processione. Un decimo mazzo sarà offerto dalla comunità parrocchiale.

