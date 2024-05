Maledetta sigaretta. Giornata senza tabacco:: "Troppi giovani fumatori"

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che ricorre ogni anno il 31 maggio, domani, l’Ausl Romagna ha organizzato diverse iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio.

Nonostante il fumo sia tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative che colpiscono l’apparato cardiovascolare e respiratorio, la sigaretta continua a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Questa pratica malsana inizia fin da giovani: dall’indagine sugli adolescenti, condotta dall’Istituto superiore della Sanità nel 2022, emerge che fuma già il 24% dei 15enni. La percentuale sale fino al 31% nei 25-34enni. Il consumo è sempre più elevato nelle ragazze rispetto ai ragazzi.

L’indagine sull’abitudine al fumo tra i giovani segnala anche un progressivo incremento dell’uso di sigarette elettroniche (20%), o a tabacco riscaldato, (14%). Inoltre, la prevalenza di fumatori di sigaretta è più alta nelle persone con scolarità più bassa e che vive gravi difficoltà economiche. Nel periodo 2019-22 le persone tra i 18 e i 69 anni che hanno l’abitudine della sigaretta e che sono affette da almeno una patologia cronica risultano essere circa 56mila. È noto che la nicotina crea dipendenza e smettere può diventare molto difficile: su 73mila individui il 36% ha fallito il tentativo. Per ricevere supporto è possibile contattare il Centro Antifumo (via Orto del Fuoco 10) al 0543.733475. In città il programma delle iniziative per la giornata di domani prevede la possibilità di avere informazioni sui rischi e i danni connessi all’utilizzo di tabacco, dalle 8.30 alle 13.30, dagli operatori dell’ambulatorio del servizio di Dipendenze patologiche.

Gli esperti offriranno anche alcuni validi aiuti e strumenti concreti per ridurre il nocivo comportamento. Si continua nel pomeriggio dove dalle 15 al parco urbano Franco Agosto è in programma l’iniziativa ‘Muoviti e respira’, una camminata di gruppo nel grande ‘polmone verde’ della città, guidata da uno sportivo della Uisp. Il luogo di ritrovo è presso il gazebo dell’Ausl Romagna all’ingresso di via Fiume Montone. Le altre partenze dei gruppi di cammino sono programmate alle 16 e alle 17. Anche in questa occasione i professionisti sanitari sono a disposizione, fino alle 18, nel punto di ritrovo per fornire informazioni sulle opportunità offerte per promuovere una vita in salute. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Valentina Paiano