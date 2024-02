Maltrattamenti, 29 casi in un mese. Due gli arresti In meno di un mese, i carabinieri sono intervenuti in 29 casi di maltrattamenti in famiglia, attivando il "codice rosso". Sono state denunciate 21 persone e due sono state arrestate. La tutela delle vittime, spesso donne e bambini, è una delle principali attività dei carabinieri.