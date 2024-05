Maltrattamenti e violenza: il seminario

Un seminario di grande e dolorosa attualità è in programma domani nella sala consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dalle 9 relatori d’eccezione tratteranno la correlazione fra maltrattamento animale e violenza di genere. Un appuntamento di riflessione e di aggiornamento per valutare un approccio preventivo alla sicurezza, anche attraverso l’analisi dell’utilizzo dei social e delle condotte delle nuove generazioni. L’incontro, coordinato dal presidente del Corpo delle Guardie Ecozoofile Volontarie, Valeriano Senzani, prevede l’intervento di numerosi esperti, a partire dalla criminologa e studiosa di scienze forensi Elisa Teggi e il capitano Francesco Ferrara, comandante del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri Forlì-Cesena. In scaletta anche le esposizioni del comandante Valeriano Senzani e dell’ispettore Massimiliano Benvenuti, psicologo, per riflettere sul ruolo strategico delle Guardie Ecozoofile nella rete di stretta collaborazione territoriale con le istituzioni e le forze di polizia. "L’attualità ci pone di fronte a sfide sempre più complesse dal punto di vista della sicurezza sociale e della prevenzione dei reati – dichiara Francesco Billi, sindaco del Comune termale –: ringrazio organizzatori e relatori di un seminario che rappresenta un’occasione privilegiata per riflettere su tematiche di primissimo piano per assicurare al territorio il mantenimento della convivenza civile". La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.