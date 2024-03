Mano tesa ai più fragili. Donati quasi 5mila euro a ’Un due tre stella’

Disabilità, povertà, malattie: sono tante le fragilità che è possibile affrontare grazie a una mano tesa e a Forlì le mani tese sono moltissime. Una delegazione del Lions Club Forlì Host ha fatto visita alla sede dell’associazione forlivese di promozione sociale ‘Un due tre stella’ e nell’occasione ha donato al sodalizio 4.800 euro, cioè tutto il ricavato della settima edizione della ‘camminata di Babbo Natale’ che ha avuto luogo il 26 dicembre. "Con tale gesto le socie e i soci del Club, unitamente ai loro familiari, intendono sostenere una nuova realtà territoriale – sostiene Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Lions Club Forlì Host – che si fa carico di un cospicuo gruppo di giovanissimi con patologie specifiche, che non sempre riescono ad essere seguiti dalle strutture pubbliche".

L’associazione ‘Un due tre stella’ è stata costituita nel settembre 2020: le socie e i soci del sodalizio, insieme a specialisti ed esperti esterni, aiutano bambine e bambine fino a quattordici anni a sviluppare in modo equilibrato la propria identità tramite la conoscenza e la padronanza del proprio corpo, favorendo il raggiungimento di uno sviluppo cognitivo, motorio ed emozionale attraverso il gioco ed il movimento. L’associazione promuove inoltre iniziative culturali, ricreative ed educative mediante l’attività di animazione e aggregazione rivolte ai giovanissimi sia normodotati sia diversamente abili.

Prosegue anche a Forlì la quarta edizione dell’iniziativa ‘Sempre aperti a donare’: McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare hanno donato insieme oltre che un pasto, anche un momento di convivialità a chi è più fragile. In città sono 100 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti locali convenzionati. Il ristorante McDonald’s di viale Bologna, in particolare, è coinvolto da vicino nel progetto, infatti il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Fondazione Buon Pastore Onlus.

Con l’avvicinarsi della Pasqua l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe artigianali, finalizzata al sostegno delle attività in Hospice e in assistenza domiciliare nei confronti di persone con patologie inguaribili e dei loro familiari. A collaborare sono Flamigni di Forlì, che fornisce una colomba classica con gocce di cioccolato e Dolciaria Baiocchi di Ravenna che mette a disposizione uova di cioccolato in tre varianti: fondente, al latte e ai cereali. Per prenotazioni: 349.6134416. E’ possibile trovare le uova e le colombe anche in occasione dell’evento ‘Una Piega per l’Hospice’ in programma a Forlimpopoli oggi dalle 9 alle 17 presso lo stand dell’associazione in via Veneto angolo via Costa e a Meldola sabato 9 marzo presso l’ex-edicola di via Roma 1 dalle 8.30 alle 12.30.