Manutentore tuttofare per cooperativa locale

Società cooperativa del territorio cerca un/a addetto/a alla manutenzione-tuttofare preferibilmente con esperienza da impiegare presso la rete di strutture di accoglienza nella Provincia di Forlì-Cesena e nello specifico a Forlì, Rocca san Casciano, Dovadola e Portico. La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria delle strutture: piccole opere murarie, imbiancatura e sfalcio erba. Come requisiti specifici è richiesto il possesso della licenza media inferiore, della patente di guida di tipo B e del mezzo di trasporto proprio. Si offre contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno. Per candidarsi occorre essersi registrati al Portale Lavoro per Te (il sito internet di riferimento è: https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te entrola giornata di oggi. Bisognerà cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire passo a passo le istruzioni riportate in modo da potersi proporre.