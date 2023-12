Mario Bonavita e i ricordi di un ’paroliere’

Domani, alle ore 16, nella sala ex consiglio provinciale, in piazza Morgagni 9, a Forlì, Gabriele Zelli terrà una conferenza su Marf, pseudonimo di Mario Bonavita (1894 - 1946), famoso paroliere, compositore e musicista del secolo scorso, nonché ricercatore e scienziato in campo animale e vegetale. Nell’occasione verranno ricordate le origini della famiglia Bonavita che a Forlì avviò la produzione del feltro nell’omonima ditta, una delle più importanti a livello europeo, e il ruolo svolto in ambito cittadino da Leonida Bonavita (1852 - 1934), padre di Mario, in qualità di imprenditore, presidente della Camera di Commercio dal 1898 al 1922 e amministratore pubblico.

Nella foto: Mario Bonavita ritratto in una cartolina pubblicitaria.

Ingresso libero.