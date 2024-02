‘Mascara & Paillettes’, premiata a Gorizia la compagnia Qaos

‘Mascara & Paillettes – Il musical col… Viziett’ è lo spettacolo del gruppo teatrale Qaos di Forlì premiato col ‘Premio Macedonio’ al 33° Festival Internazionale ‘Castello di Gorizia’ organizzato dal Collettivo Terzo Teatro. La giuria, formata da Paolo Quazzolo, Flavio Vidoni, Giorgio Amodeo, Marta Macedonio, Alex Pessotto e Marino Zanetti ha ritenuto di premiarlo come miglior spettacolo. A questo ambìto riconoscimento si sono aggiunti i premi per il miglior allestimento (scene e costumi); miglior attore protagonista ad Alberto Ricci, che nello spettacolo interpreta il ruolo di Albin/Zazà, e il premio speciale del pubblico. ‘Mascara & Paillettes’ è una commedia musicale molto divertente con in scena un cast di 19 performer che propongono dal vivo spensierati brani. La regia e le coreografie sono curate da Serge Manguette, oggi fondatore e Direttore Artistico della scuola professionale di balletto ‘Arte Danza University’ di Forlì. Il canto è affidato alla cantante jazz Elisa Sedioli e l’affermata truccatrice Apollonia Tolo ha ideato lo stile dei personaggi. Uno spettacolo adatto a tutti che, nella sua pesante leggerezza, fa ridere e commuovere.

r.r.