Mattoncinoteca, Gn Trasporti dona tre scaffalature

E’ arrivato un dono per la Mattoncinoteca4All: tre scaffalature da parte della ditta Gn Trasporti. La famiglia Gramuglia, titolare dell’azienda, è venuta in contatto con l’iniziativa tramite i figli che avevano visitato la mattoncinoteca con la scuola. "E’ una bellissima iniziativa - spiegano così il loro dono -. Non solo perché aiuta i bambini a socializzare tra di loro, cosa che ormai si sta perdendo, ma soprattutto perché Mattoncinoteca4All propone un gioco di logica, di fantasia e, soprattutto, di unione. Il nostro dono è un simbolo per un immenso grazie da una famiglia che non ha origini forlimpopolesi, ma orgogliosa di vivere in una città capace di suscitare entusiasmo e senso di appartenenza". Il dono che è arrivato è veramente prezioso per i volontari che devono fare fronte a sempre più ‘opere’ create dai bambini e doni che arrivano dal Gruppo Lego tramite Heart4Children Aps.

ma.bo.