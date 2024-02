Mediafriends rinnova la collaborazione per aiutare i bimbi affetti da gravi patologie

Si rinnova la collaborazione con Mediafriends, l’Associazione Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, nel segno di arte

e solidarietà. Un impegno che dal 2016 ha permesso

la realizzazione di 17 progetti sul territorio nazionale

e in provincia di Forlì in favore dei più deboli, dei malati, di donne e madri che hanno bisogno di protezione, giovani che vivono in contesti difficili e in periferie dimenticate. Anche quest’anno Mediafriends sosterrà il progetto ‘Adotta un desiderio’ di Make-A-Wish Italia Onlus per realizzare i desideri di bimbi affetti da gravi patologie. Lo spot dedicato sarà trasmesso sulle Reti Mediaset, fino al 29 giugno.