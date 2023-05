Mediatore culturale per cooperativa

Società cooperativa sociale onlus del territorio cerca per la sua sede di Forlì ununa mediatoretrice culturale preferibilmente in possesso di laurea L12 (classe delle lauree in mediazione linguistica).

La risorsa si occuperà di traduzioni, mediazioni, insegnamento della lingua italiana, accompagnamento utenti stranieri in Questura, Prefettura e Ausl. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese a livello B2 e del pacchetto office. Indispensabile inoltre essere automunitie in possesso di patente B.

Si offre contratto a tempo determinato con orario

a tempo pieno dal lunedì al sabato. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 5 giugno, cliccando sul pulsante ’invia candidatura’ e seguendo le istruzioni riportate.