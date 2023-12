Mediaworld sbarca in città e ‘digitalizza’ le scuole Maroncelli e Iti MediaWorld inaugura il secondo punto vendita esperienziale in Emilia-Romagna, a Forlì, con 1.500 mq di superficie, 22 persone del territorio e 4 aree per testare le ultime novità tecnologiche. Investimenti per contribuire alla ripartenza economica.