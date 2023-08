Medicina, più iscritti Servono altri posti letto

Per la prima volta dalla sua inaugurazione, il corso di laurea in Medicina cresce in maniera strutturale, da 95 a 130 posti: accadrà tra circa un mese, quando arriveranno a Forlì le nuove matricole, futuri medici. E mentre gli studenti più grandi iniziano il quarto anno di studi (dunque entrano nel cosiddetto ‘triennio clinico’ che prevede una presenza più assidua in ospedale) il totale degli iscritti sale a 430. Numeri che, ha detto recentemente il sindaco, "hanno un sicuro indotto". Ovvero, i loro consumi – dalla spesa al tempo libero – hanno anche un impatto economico apprezzabile.

Per fare questo, è necessario però che il polo forlivese eviti un problema molto sentito in altre parti d’Italia: nei mesi scorsi gli universitari hanno protestato montando le tende, mostrando come il vero problema sia diventato quello di trovare stanze in affitto. Anche Forlì, certamente, risente dei rincari e, in parte, della difficoltà di trovare posti letto. Tuttavia, in autunno scatterà anche la risposta: più di 150 nuovi spazi. I primi 64 nell’ex sede Enav vicino all’aeroporto. Poi altrettanti dovrebbero essere presso lo studentato San Francesco in via Albicini. Serinar, la società che agevola l’insediamento universitario, lavora per altre soluzioni abitative da 10-15 posti ciascuna. In prospettiva, ci sarà lo studentato d’eccellenza all’Hotel della Città. Inoltre, vari privati stanno lavorando con quello scopo: per esempio, in un palazzo tra viale Matteotti e piazzale della Vittoria verranno ricavate varie stanze per i ragazzi. Ma il primo ‘stress test’ sarà già fra pochi mesi.