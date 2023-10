Meldola, domani con Alea la maratona ecologica

Si svolgerà domani a Meldola ‘Di Corsa per l’Ambiente’, l’evento ideato e organizzato da Alea Ambiente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le associazioni di volontariato, Coop Alleanza 3.0. e che si unisce all’evento ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente. "Ispirata al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese – precisano gli organizzatori – che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente, la manifestazione ha esordito quasi un anno fa, per consentire ai cittadini di trascorrere un momento all’aria aperta, facendo qualcosa di concreto per il territorio".

A Meldola la maratona ecologica prenderà il via alle 9,30 all’Arena Hesperia, dove saranno distribuiti i kit composti da sacchetti per la raccolta differenziata, pinze e guanti. Poi si partirà per andare a caccia di rifiuti e restituire alle località coinvolte la loro bellezza. A fine mattinata (ore 12 circa) i partecipanti si ritroveranno al punto di partenza con i rifiuti raccolti e per un momento di ristoro.

All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini, in gruppo o da soli (333.4054231 o dicorsaperlambiente@gmail.com) entro oggi. "Questa iniziativa – afferma Simona Buda, presidente Alea Ambiente – si è affermata come un momento di ritrovo e condivisione, per fare tutti insieme qualcosa per le nostre città.". "Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e ai cittadini che anche quest’anno prenderanno parte a questa iniziativa di cura della nostra città – commenta l’assessore all’ambiente Filippo Santolini – affiancando i ragazzi della media Alighieri in una giornata di educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici, beni comuni di ognuno di noi".

Oscar Bandini