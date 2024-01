Meldola, nonna Elvezia compie 100 anni

Ha appena compiuto 100 anni Elvezia Sassi, nata a Meldola il 14 gennaio del 1924: una ricorrenza importante che non può certo passare sotto silenzio. Per festeggiarla, circa 60 persone tra parenti e amici si sono riunite presso il Teatrino di San Francesco a Meldola, un luogo a lei particolarmente caro, infatti ha frequentato la chiesa per tutto il corso della sua vita che ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante.

Erano presenti la figlia Liliana, i nipoti e i pronipoti, tutti raccolti intorno a nonna Elvezia nel nome di un affetto che unisce le generazioni. I festeggiamenti sono avvenuti il giorno esatto del suo centenario e durante l’evento è stato anche trasmesso un emozionante video che ha ripercorso la sua vita con foto della festeggiata a partire da quelle in bianco e nero dell’epoca da quando era bambina fino ad arrivare agli scatti più recenti, dei giorni nostri, ricostruendo, un fotogramma dopo l’altro, una vita ricca di amore per la propria famiglia, amicizia e viaggi.

Nell’occasione sono intervenuti il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e il parroco Don Enrico che hanno voluto porgere i loro sentiti auguri a nonna Elvezia, fortemente emozionata per il commovente abbraccio collettivo che ha ricevuto da chi le è caro e dalla sua comunità.