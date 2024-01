Meldola, teatro per le scuole. Su il sipario al Dragoni da venerdì

Parte venerdì la nuova stagione del Teatro per le scuole al Dragoni di Meldola promossa dal Comune e curata da Accademia Perduta Romagna Teatri. Una rassegna che presenta cinque spettacoli (per un totale di 8 repliche) scelti per bambini e studenti di ogni ordine e grado, dai 3 ai 14 anni, da gennaio fino ad aprile. Ad inaugurare il cartellone, venerdì 19 gennaio alle ore 9.30, sarà la compagnia Il Baule Volante con ‘Orfeo ed Euridice’, spettacolo destinato agli studenti delle scuole medie. Seguirà ‘Streghe’ della giovane compagnia Progetto g.g., produzione di Accademia Perduta, liberamente ispirata all’omonimo racconto di Roald Dahl che vuole esplorare alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: il riconoscimento della paura e la possibilità di superarla sapendosi trasformare in piccoli eroi (giovedì 22 e venerdì 23 febbraio alle ore 9.30), mentre martedì 12 marzo alle 9.30 andrà in scena il nuovo spettacolo del Teatro Due Mondi, ‘Candido’, co-prodotto con Accademia Perduta Romagna Teatri. Lo spettacolo,destinato agli studenti delle scuole primarie, narra le avventure del protagonista raccontate da Voltaire, alla ricerca del "migliore dei mondi possibili". Chiuderanno la rassegna ‘Capputtiello e il gigante’ del Collettivo Lacorsa, un racconto magico in cui la storia personale di un bambino di dieci anni si intreccia con quella millenaria della sua terra (giovedì 4 e venerdì 5 aprile alle ore 9.30) e Granny e lupo. Il gioco della luna piena (giovedì 18 e venerdì 19 aprile alle ore 9.30), nuova creazione della compagnia Tcp destinata ai bambini delle scuole materne. Biglietto d’ingresso 5 euro. Info e prenotazioni: 0543.26355.

o.b.