Mercatino dell’usato solidale contro la fame nel mondo

Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, con sede in Largo Annalena Tonelli, nell’area adiacente al seminario di via Lunga, organizza dal 25 al 28 maggio il mercatino straordinario dell’usato con mobili, indumenti, oggettistica, libri e altro. Sabato 25 apertura alle ore 8.30 con orario continuato fino alle 18.30; domenica 26 apertura dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30; lunedì 27 e martedì 28 dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Per la preparazione del mercatino straordinario il Comitato resterà chiuso dall’11 maggio. Per info: www.comitatoforli.org, info@comitatoforli.org.

a. r.