Messa in sicurezza, proseguono i lavori

Stanno procedendo speditamente i lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Cusercoli dal rischio di allagamento e con la sistemazione del collettore ‘Canale dei Mulini’ comprese le opere di regimazione idraulica. L’intervento è interamente finanziato dal Pnnr (Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica) per 600mila euro e i lavori sono eseguiti dalla ditta Selva Mercurio di Como che ha subappaltato i lavori alla Tiesse di Forlimpopoli. Il progetto definitivo - esecutivo di messa in sicurezza di Cusercoli dal rischio di allagamento trova la sua origine dal forte temporale del 3 luglio 2019 che aveva creato problemi alle abitazione lungo la via Andrea Costa che coincide con il tratto della Sp4 del Bidente. L’otturazione dei pozzetti della fognatura pubblica, con il trasporto solido di terra e ciotoli, aveva provocato l’allagamento della strada e di aree cortilizie ai piani bassi di diverse case. "Dopo un primo intervento finanziato dal Ministero degli Interni negli anni scorsi – precisa il sindaco Claudio Milandri – siamo al secondo e confidiamo ultimo lotto dei lavori per mettere in sicurezza il tracciato dello storico canale che attraversa tutta l’area sulla sponda orografica destra dell’abitato di Cusercoli dove l’urbanizzazione si è molto allargata e che va messa in sicurezza".

o.b.