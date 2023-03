‘Mi mujér védva’, risate in dialetto

La rassegna di teatro dialettale al Piccolo di Forlì prosegue, domani alle 21, con la compagnia I Giovani di Chiusura che porterà in scena la commedia in tre atti ‘Mi mujér védva’, scritta da Ugo Palmerini e Arrigo Lucchini e diretta da Luciano Farnè. Lella è una moglie che ama il proprio marito, ma non Nino il consorte attuale, ma Fiffo il marito deceduto. Questo triangolo fa soffrire Nino che non riesce a liberarsi da questa scomoda situazione. A complicare gli eventi intervengono alcune figure emblematiche e anche un amico di Nino che cerca di aiutarlo, ma invano. C’è però qualcosa che avrà un peso definitivo per risolvere la situazione e far sì che Nino possa riacquistare l’amore della moglie. Biglietti: 7 euro. Info, prevendite e prenotazioni telefoniche 0543.26355 .

r.r.