Miglior barista. Alessandra al 4° posto. Ed entrano in classifica i giovani Stefano e Luca

Nuovi baristi, provenienti anche dal comprensorio, fanno capolino nella classifica del ‘miglior barista’, l’iniziativa che il Carlino porta avanti insieme agli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè. I lettori hanno premiato Alessandra Conti, 63 anni dei quali più di 20 passati come barista: si è inserita direttamente al quarto posto.

L’attività che Alessandra gestisce, il Chorus Art Cafè di Bertinoro, è a conduzione familiare e fa della qualità uno dei suoi principali punti forti. "Non ho mai utilizzato prodotti congelati per abbassare i costi – spiega Alessandra –. Cerco piccoli produttori che lavorano in modo artigianale. Sono a Bertinoro, località turistica che gode di altre regole rispetto al centro città, i clienti lo sanno e me lo dicono, alcuni danno bellissime soddisfazioni". Nell’ultimo anno per il Chorus Art Cafè le cose sono andate bene, anche grazie alla voglia di innovare di Alessandra e alla sua collaborazione con giovani. Alessandra sa che un semplice caffè al bar può avere un effetto importante per le persone: "Adesso vedo in giro tanta insofferenza, le persone hanno bisogno di un appoggio, le cose sono talmente cambiate e sempre veloci che in un caffè ormai si cerca anche qualcos’altro".

New entry in classifica e anche al bar Vitamina’s di via Gorizia (quartiere San Benedetto) è Stefano Pirini, 26 anni, che ha cominciato a lavorare lì solo il 1° settembre ma ha già conquistato l’affetto dei clienti. Svolge questa professione ormai da 8 anni: "Mi piace il contatto con la gente, dà soddisfazione – racconta –. Mi piace preparare le colazioni o da bere e credo sia bello stare in mezzo alla gente. Un barista deve saper leggere gli occhi della gente ancora prima che chieda qualcosa, è essenziale cercare di capire ciò di cui le persone hanno bisogno". Stefano considera l’ambiente che ha trovato al Vitamina’s stimolante, anche grazie al suo titolare che conta su di lui e gli permette di realizzare nuove idee. Il Vitamina’s, prima ancora che Stefano arrivasse, è stato colpito dall’alluvione: l’acqua, dicono, arrivava fino al bancone. Si è rialzato anche grazie alla sua affezionata clientela, la stessa che momentaneamente porta Stefano al 10° posto.

Resta in famiglia il nome scelto dagli avventori del Fox’s Bar di Fiumana di Predappio: dopo che suo padre è stato nella classifica del ‘miglior barista’ lo scorso anno, questa volta tocca al 22enne Luca Foschi, attualmente 9°. "Oltre al rapporto con la gente, mi piace la cura del bar – racconta Luca, che svolge questo lavoro dal 2017 –, fare le commissioni, sistemare le cose, pulire e gestire le macchine. Ma ciò che serve più di tutto è il sorriso".

Come sempre, la classifica generale è soggetta a mutamenti. Nel conteggio effettuato ieri, resta in testa Serena Mariotto del bar Amadori di viale dell’Appennino (San Martino in Strada), seguita da Linda Maltoni del bar Roby e Roy di viale Bologna (Villanova). Terza Patrizia Scavone del Caffè Senta Tempo in piazzetta Amendola a Meldola. Quinta, alle spalle di Alessandra Conti, Oana Vornicu del Caffè Centrale della Cava.

Martina Mastellone