Miglior barista. Andrea ed Emiliano entrano in classifica prima del gran finale

Non è mai troppo tardi per entrare a far parte della classifica del ‘miglior barista’. Questa edizione – realizzata dal Carlino in collaborazione con gli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè – si appresta ormai a terminare ma proprio in extremis sono arrivati voti per due baristi che finora non erano in graduatoria. Questo da un lato conferma che fino all’ultimo giorno tutto può succedere. Dall’altro, a prescindere dalle possibilità di vittoria, il meccanismo giocoso dell’iniziativa si presta a dare spazio e visibilità alla categoria dei baristi, dunque non solo a coloro che stanno nelle prime posizioni.

È il caso di due baristi, attivi entrambi nel territorio di Predappio. Per esempio Andrea Lombini, faentino di 64 anni, new entry attualmente 11° in classifica. Il suo locale, il ristorante ‘Da Loro’, prende il nome da una precedente attività che proprio Andrea aveva aperto nel 1984 a Faenza ed è ormai da quasi 12 anni in via Roma a Predappio. "‘Da Loro’ è l’unico ristorante di stampo romagnolo in zona a essere aperto anche di pomeriggio, dalle 11 del mattino alle 11 di sera sono sempre lì – spiega Andrea –. Siamo alle porte di Predappio in una zona che attira visitatori e lavoriamo un po’ come ristorante e un po’ come bar, facciamo di tutto".

Lo spirito imprenditoriale di Andrea lo ha portato ad aprire ‘Da Loro’ dopo un’esperienza di 7 anni in Uruguay seguendo quella che è sempre stata la sua passione: la cucina. Ed è proprio in cucina che passa la maggior parte del suo tempo, rivisitando a modo suo piatti della tradizione romagnola: "Faccio il cuoco da 40 anni, la mia è una cucina di base romagnola ma alla maniera di Andrea. Dopo tanto tempo mi diverto ancora e i miei piatti mi danno una grande soddisfazione". Quando può, però, Andrea Lombini mette da parte il grembiule per spostarsi in sala, dove è molto apprezzato per il suo caffè. Ed è proprio in sala che secondo lui si distingue un buon barista: "Il miglior barista è quello che accoglie il cliente con un bel sorriso, un ‘buongiorno’ e, se non è un buon giorno, una domanda di riserva – commenta –. La clientela fissa ti conosce, ma per chi come me lavora con i clienti di passaggio è importante avere qualcosa da chiedere per accompagnare i cinque minuti in cui si fermano, è così che le persone si ricordano di te e ritornano".

I clienti tornano da Andrea Lombini ma anche da Emiliano Biffi di ‘Franco 36’ in via Trivella, bar dell’omonima frazione predappiese di cui è socio insieme al proprietario Franco Visani. Per il momento nono nella classifica di questa edizione, Emiliano era stato votato dai suoi clienti anche lo scorso anno. "Sono felice di questo – commenta –, amo molto il mio lavoro ed essere di nuovo in classifica è una bella soddisfazione".

A proposito, come annunciato la scorsa settimana, non diamo ulteriori dettagli sulla classifica generale, visto che tra pochi giorni potremo pubblicare quella conclusiva. Nel frattempo, abbiamo superato quota 14mila e negli ultimi giorni la situazione è in continua evoluzione.

Martina Mastellone