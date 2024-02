Miglior barista. Attesa per i vincitori. Ecco i premi in palio per i primi tre classificati

È giunta alla fase finale anche questa edizione della nostra iniziativa, pensata per individuare i baristi (o le bariste) più amati di Forlì e del suo comprensorio, ma soprattutto per valorizzarne la professionalità e l’umanità. I tagliandi arrivati in redazione si avviano a superare quota 15mila, in linea con il trend positivo degli scorsi anni. Ai lettori, di fatto, è stato chiesto di ritagliare i coupon pubblicati quotidianamente sull’edizione forlivese del Carlino, compilarli con i dati del proprio barista o della propria barista del cuore e poi consegnarli in redazione entro le 12 di lunedì (a parte riepiloghiamo come fare).

Una volta scaduto il termine ultimo per la consegna, in redazione cominceranno accurati conteggi per scoprire chi ha ricevuto più voti in assoluto; in questo modo verrà a formarsi la classifica definitiva che sarà annunciata nei giorni successivi e decreterà il podio dei baristi più amati della città o del comprensorio. I baristi che avranno ricevuto il maggior numero di coupon a loro nome riceveranno dei premi speciali offerti dagli sponsor, mentre il Carlino li omaggerà con una targa che attesta il loro bel risultato.

Fipe Confcommercio regalerà al primo in classifica una cena al ristorante Panoramico di Vecchiazzano, al secondo una cena al Mangianotte di Meldola e al terzo una serata da Scarpina, al Ronco. In più tutti e tre i baristi premiati otterranno due biglietti ‘aperti’ (senza vincolo di data e orario) per visitare la mostra dedicata ai Preraffaelliti appena inaugurata al San Domenico, nonché una confezione di vino Sangiovese del territorio.

Estados Cafè, invece, assegna per il secondo e il terzo classificato due box speciali contenenti prodotti esclusivi che non si trovano normalmente in commercio come, ad esempio, una miscela particolare di caffè con un gusto particolarmente amabile che consente di evitare l’aggiunta di dolcificanti: un’ottima soluzione anche per la propria salute, per chi vuole limitare il consumo di zuccheri. Non solo: i vincitori troveranno anche alcuni prodotti realizzati in collaborazione con la facoltà di Farmacologia dell’Università di Bologna, come ad esempio il cioccolato ‘Fe.Ver’, ovvero una tavoletta realizzata dalla nota azienda Gardini, addizionate di ferro e magnesio, dagli ottimi valori nutrizionali. Il più votato in assoluto, invece, oltre alla box, riceverà anche una macchina per preparare a casa il caffè, ma anche infusi e ginseng.