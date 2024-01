Modigliana, al Mu.Ve mostra dell’artista locale Cavina

Domani alle 18,30 col primo intervento del 2024 al Mu.Ve di Modigliana nella sala Santo Stefano, in piazza Cesare Battisti 12, sarà inaugurata la mostra personale di Giorgio Cavina (nella foto) dal titolo ‘Nascosto/Svelato’. L’artista modiglianese, nato nel 1960, iniziò il suo percorso negli anni ’80 da allora dedicandosi con passione e costante formazione alla pittura, alla ceramica, alla scultura. Dai primi anni ’90 ha esposto in personali e collettive in Italia e all’estero. Per Silvia Samorì, responsabile del Mu.Ve. le opere di Cavina sono "figure velate, ieratiche, pure, immobili e silenziose. Volti nascosti, rarissimi sguardi, volutamente senza connotazioni. Occhi universali. Immagini che si ispirano ai canoni delle antiche icone bizantine, reinterpretati però in chiave contemporanea". Perché il tema della mostra è il Velo e come lo interpreta Cavina? "È proprio il tema dell’incontro che emerge con forza nelle opere di Giorgio Cavina che ci racconta di un Altro e di un Altrove ancora capaci di donarci il senso profondo del mistero, invitandoci ad allontanarci da un’idea del mondo in cui tutto ci viene mostrato, è palese, manifesto – spiega Samorì –. Il Velo come sfida a domandarci chi siamo noi e chi è l’altro da noi. Il Velo come confine tra ciò che è Nascosto e ciò che è Svelato".

La presentazione della mostra sarà accompagnata dalla lettura di poesie di Stefano Zama ‘Infinito di Libertà, edizioni Dantebus, con la presenza dell’autore e accompagnamento musicale a cura del Coro Gregoriano. L’esposizione resterà aperta fino al mese di marzo tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 17. Per visite guidate in altri giorni e orari telefonare ai numeri 338.4871835 - 347.5571748.

g.a.