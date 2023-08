Modigliana, Dardi presenta la relazione sull’alluvione

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà domani alle 21 nel ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’. Scopo della riunione ascoltare la relazione del sindaco sulle attività svolte a seguito delle emergenze conseguenti agli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio e la presentazione del progetto per la ricostruzione del ponte in località Cà Stronchino, il cui primo pilone verso Faenza fu abbattuto dalle piene e dalla violenza degli alberi trascinati dalla corrente. Saranno presenti i tecnici dello studio Enser, incaricati della redazione del progetto. Si prevede il ripristino delle parti crollate e danneggiate con una nuova spalla posizionata molto più a sinistra rispetto a quella crollata, con la luce della nuova campata che diventerà 30 metri, prima era 13,40 metri, quindi migliore per le prossime piene. Al progetto hanno lavorato 5 professionisti.

g.a.