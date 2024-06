Modigliana, ’Il merlo’ dona il primo incasso all’Auser

Il 3 maggio è stata inaugurata in piazza Matteotti a Modigliana la gelateria ‘Il merlo’. Un mese dopo, i 400 euro ricavati dalla vendita del gelato di quella prima giornata sono stati donati all’Auser locale per ringraziarla degli importanti servizi offerti alla comunità. La consegna della somma da parte di Roberto Ancarani, in rappresentanza del titolare Romolo Caroli, è avvenuta alla presenza di numerosi volontari, del sindaco Jader Dardi, della presidente provinciale dell’Auser Maria Luisa Bargossi e della giovane gelataia Juma, assente giustificata la responsabile territoriale Marinella Laghi. Entrambi hanno ringraziato per la generosa offerta all’associazione che, fondata nel 1997, ha sempre operato per trasporti sociali a favore delle persone per visite sanitarie alle strutture del territorio.

L’Auser dispone di tre auto di cui l’ultima, del luglio scorso, con finanziamento da donazione di una parte dei fondi dell’eredità lasciata al Comune da Giacoma ‘Mina’ Maccolini. Nel 2015 fu inaugurato il centro sociale per anziani gestito dall’Auser, messo a disposizione dal Comune, che dispone di una sede in via Garibaldi 87 e una sala polivalente per la socializzazione, aperta ai soci ma usata anche per corsi conferenze e riunioni. Attualmente i soci sono circa 300 di cui 25 volontari attivi, poi si alternano sei centraliniste e Tiziana Facelli, amministrativa per la contabilità.

Giancarlo Aulizio