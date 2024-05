Modigliana, la carica dei 400 alla corsa dell’Avis

Per festeggiare i 40 anni dell’Avis di Modigliana, venerdì scorso si è tenuta la prima Modigliana City Run. Vi hanno partecipato in 409: 75 corridori e 334 camminatori. Sono state coinvolte 30 persone per la sicurezza stradale, 12 per le iscrizioni, 4 per il ristoro a metà percorso e alla fine pizza party. Gli entusiasti organizzatori Marco Caputo e Paolo Maglioni avevano disegnato due percorsi: competitivo e non. Il vincitore della gara Fabio Pagliai di Modigliana ha impiegato 34’ e 33’’ percorrendo 9,4 km. Sul podio anche Gabriele Turroni e Forner Sales Pau. La gara femminile è stata vinta da Sara Linguerri in 47’ e 38’’, seguita da Silvia Savorana e Sandra Dotti. Caputo e Maglioni, che hanno potuto contare sulla collaborazione di cittadini volontari appartenenti alla Protezione civile, Pro loco, Gruppo Alpini, Comune, Croce Rossa, Lotta Club, infermieri dell’Ausl, ringraziano tutti per la disponibilità. Il fisioterapista Mauro Leoni e il Conad per il contributo economico e la pizzeria La Pace per il buffet a fine gara e il dj Tava.

Giancarlo Aulizio