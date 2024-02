Modigliana, l’ufficio postale diventa ‘polis’

Il quinto intervento di ammodernamento degli uffici postali nella provincia di Forlì-Cesena, dopo quelli di Dovadola, Forlimpopoli, Verghereto e Meldola, riguarderà quello di Modigliana, diretto da Beatrice Casadio. L’ufficio si trova nella recuperata ex Filanda in piazzale Enrico Berlinguer al n. 22, dopo il trasferimento da piazza Matteotti avvenuto l’11 ottobre 2013.

L’importante e antico immobile, caratterizzato da un’architettura industriale tipica del ‘900, ospita anche il ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’, l’industria di elettronica ‘Bellini Tiziana’, il fisioterapista Mauro Leoni e una lavanderia a gettone. I lavori di ammodernamento dell’ufficio postale inizieranno mercoledì prossimo e serviranno a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. L’ammodernamento della sede è inserito nel progetto ‘Polis - Casa dei Servizi Digitali’, approvato con il decreto legge 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr; piano che ha lo scopo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale offrendo una nuova immagine dei 7.000 uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in ‘Sportello Unico digitale di prossimità’ per un più semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Durante il periodo dei lavori, come già nei casi precedenti, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Modigliana la continuità di tutti i servizi attraverso l’installazione di un container, già collocato nelle adiacenze dell’attuale sede, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e sabato dalle ore 8.20 alle 12.35. Unica mancanza, l’ufficio in questo container non potrà essere dotato del servizio Atm, ossia dello sportello automatico.

Giancarlo Aulizio