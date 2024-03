Modigliana, l’ufficio postale si prepara a diventare sportello digitale di prossimità

Oggi viene effettuato il trasferimento di apparecchiature e documentazione dal container all’ufficio postale di Modigliana, in piazzale Berlinguer 22, a seguito della conclusione dei lavori ‘Polis - Casa dei Servizi Digitali’ nel frattempo trasformato nello Sportello digitale di prossimità. Durante il trasloco e la chiusura della sede pi cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Tredozio in Piazza XXV Aprile. Il progetto Polis, finanziato con 800 milioni di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, consente ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra cui Modigliana, l’erogazione di servizi essenziali in un ambiente più confortevole.

Nell’ufficio di Modigliana e negli altri 14 uffici postali del forlivese sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello ‘Obis M’, con i dati informativi all’assegno pensionistico. E in seguito anche certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari che si aggiungono a quelli già presenti postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Inoltre l’ufficio postale si presenta con uno sportello relazionale ribassato e interni più luminosi con dotazione di un pavimento e corsia per ipovedenti.

g.a.