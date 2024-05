Modigliana ringrazia i medici in pensione

Domani alle 12,30 a pranzo presso l’agriturismo ‘Cento Tigli’ i quattro medici di base di Modigliana andati in pensione Giancarlo Aulizio, Rosanna Cambiuzzi, Patrizio Mazzolini e Anna Maria Valtancoli saranno ringraziati, per l’attività pluridecennale svolta a favore della comunità, con una iniziativa conviviale denominata ‘Grazie Dutùr!’ promossa dal locale Gruppo Alpini a nome della comunità. Nell’occasione sarà loro consegnato un dono per ricordare la giornata. Per info e prenotazioni: 349.7545599 (Enrico).