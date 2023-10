Modigliana riparte anche sul palcoscenico

Tanti nomi importanti e tanta voglia di alzare il sipario. Ieri nella sala del consiglio comunale a Modigliana è stata presentata la stagione teatrale 2023-24 del Teatro dei Sozofili, gestito dallo scorso anno da Ater Fondazione. Presenti il sindaco Jader Dardi, componente anche del consiglio di Ater Fondazione, il presidente Natalino Mingrone e il responsabile del Circuito regionale multidisciplinare Pasquale Vita.

"In questi ultimi mesi il nostro Comune e i suoi cittadini hanno dovuto affrontare molte difficoltà che hanno ferito il territorio e la comunità. Diverse criticità permangono, ma grazie all’impegno condiviso e al carattere che ci contraddistingue, siamo ripartiti – spiega Dardi –. Finalmente non è un problema la riapertura del teatro dopo tutte le diverse problematiche che abbiamo affrontato da maggio. Uno dei simboli del ritorno a una normalità possibile è appunto l’inaugurazione di una nuova stagione teatrale, una stagione che si realizza grazie alla molto positiva collaborazione con Ater Fondazione, iniziata dopo le chiusure per il Covid".

Però una brutta notizia c’è: "La situazione post terremoto – spiega Dardi – di palazzo Pretorio, sede della pinacoteca comunale e dallo scorso mese della mostra permanente intitola al ‘Baratto’. A causa dei danni riportati, valutati dai tecnici giovedì scorso, non possiamo tenerlo aperto".

"Con la riapertura del teatro – afferma a sua volta Natalino Mingrone – avremo una proposta preziosa che con sei spettacoli tra prosa, musica e comicità, si rivolge a un pubblico ampio perché il teatro è inclusivo. Io ho voluto nel consiglio di Ater sindaci e assessori proprio per creare un servizio sempre più legato al territorio".

Gli spettacoli sono tutti previsti con inizio alle ore 21 e il cartellone, annunciato da Pasquale Vita prevede: "Sabato 11 novembre prosa con ‘Coppia aperta quasi spalancata’, di Dario Fo e Franca Rame, spettacolo interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico. Ancora prosa il 1° dicembre con ‘Dieci modi per morire felici’, mentre l’anno si chiuderà il 22 dicembre con il concerto di Frida Bollani Magoni. Poi altri tre spettacoli: il 20 gennaio ‘Caffè Kakania-Sentieri musicali dal Po al Danubio’ de i Violini di Santa Vittoria; il 24 febbraio ‘Caravaggio di chiaro e di scuro’ portato in scena da Luigi D’Elia; infine il 16 marzo ‘Secondo Lei’ con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito.

Torna poi anche quest’anno la rassegna dedicata ai più piccoli ‘Sciroppo di teatro’, il progetto promosso da Ater Fondazione in rete con gli assessorati regionali alla cultura, al welfare e alla sanità: bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. E farà tappa anche il progetto ‘Vai liscio’, una maratona di concerti per sostenere la candidatura a patrimonio dell’Unesco.

Dal 9 ottobre via al rinnovo degli abbonamenti e dal 20 la vendita dei biglietti. Per Informazioni di biglietteria Teatro dei Sozofili, piazzale Enrico Berlinguer, 23 (tel. 348.1544901, via e-mail a teatrosozofili@ater.emr.it e sul web www.ater.emr.it).