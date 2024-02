‘Moments of being’: le fotografie di Carlo Mura da Regnoli 41

La fotografia ha affascinato da sempre Carlo Mura come dimostra l’attenzione con cui ha realizzato le immagini esposte fino al 3 marzo nella mostra personale ‘Moments of being’ alla Galleria Regnoli 41 di Forlì. Le figure ritratte sono il frutto di un viaggio dell’autore in America in cui Carlo Mura ha cercato di mettere a fuoco ‘i momenti dell’essere’ di ogni singola persona. Nei volti e negli atteggiamenti compare il profondo significato personale trasmesso dal volto o da un atteggiamento del corpo. In questo stimolante e ricco racconto, Mura ha cercato di rendere vivi gli atteggiamenti. Non sono quindi una generica ‘posa’ ma in un movimento o in un sorriso c’è una storia intima, un fermo immagine in cui è racchiusa una parte di storia del personaggio fotografato. Sono immagini che "non rimangono statiche e confinate nella composizione, – scrive Anna Paola Sanna – sono in qualche modo foto che escono dalla propria cornice, costringendo chi guarda a farsi domande, a immaginare storie, a volerne sapere di più su quel personaggio, su quei luoghi, sul prima e sul dopo". La mostra potrà essere visitata nei seguenti orari: dalle 16,30 alle 18,30. Sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Rosanna Ricci