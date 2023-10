‘Monasteri Aperti’: visite alle Agostiniane. E stasera spettacolo su San Giovanni Battista

Oggi e domani il Monastero delle Agostiniane di Forlimpopoli apre le porte al pubblico in occasione della seconda edizione di ‘Le vie dell’anima’. L’iniziativa fa parte della manifestazione regionale ‘Monasteri Aperti’. Dalle ore 16 alle 18 si potrà visitare liberamente il chiostro del Monastero (con accesso da via Zampeschi), di norma chiuso al pubblico. Qui sarà allestita una mostra di icone a cura dell’iconografo Bruno Bertozzi.

Stasera alle 21 il complesso monastico ospiterà lo spettacolo ‘Vox clamantis, in deserto. Vita per immagini di San Giovanni Battista’, con Giampiero Bartolini, Elisa Ridolfi e Paolo Benedetti. Lo spettacolo, a ingresso libero, è prodotto dall’associazione culturale Incontri Internazionali ‘Diego Fabbri’ in collaborazione col Centro Studi ‘Diego Fabbri’.