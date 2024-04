Morgagni-Pierantoni patrimonio da preservare

Preoccupano le risorse limitate per la sanità: mancano 30mila medici ospedalieri, 70mila infermieri e circa 100mila posti letto. Il Morgagni-Pierantoni è nella classifica dei 300 migliori ospedali al mondo di Newsweek. Si rischia di perdere questa prestigiosa posizione? Rispetto a una popolazione di circa 120.000 anime c’è in ospedale un numero esiguo di sanitari, con liste d’attesa infinite per visite, esami, interventi. La salute è un diritto inalienabile, ma c’è chi poi non può accedervi a pagamento. Il primo cittadino dovrebbe interpellare il ministro della salute per trovare urgenti soluzioni.

Maurizio Balistreri