Morrone ai Verdi: "I rimborsi ai Comuni? Dopo il controllo della documentazione"

"Nella rincorsa a chi le spara più grosse contro il centrodestra, i Verdi rischiano anche gaffe clamorose". Il deputato forlivese Jacopo Morrone replica agli ambientalisti Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi, che avevano sostenuto che Figliuolo (parlando venerdì al Meeting di Rimini) avesse smentito le affermazioni del leghista. Nello specifico, la polemica era sui rimborsi che i comuni attendono a settembre: "Potranno essere liquidati solo dietro il verbale di somma urgenza e altri attidocumenti: saranno controllati ed è evidente che subito dopo gli enti locali saranno rimborsati. Il problema è che alcuni Comuni per questioni ideologiche anti-governative non hanno realizzato i lavori in attesa delle risorse statali sprecando tempo prezioso e oggi sono in estremo ritardo. Di cosa parlano, dunque, i Verdi? Non scimmiottino il Pd".

Poi Morrone spiega che "famiglie e imprese dovranno pazientare un po’ più a lungo. La priorità, infatti, è stata data al ripristino del territorio per evitare brutte sorprese in autunno".