Morrone: "I manifestanti chiedano alla Regione"

L’anniversario dell’alluvione continua a scaldare gli animi delle diverse parti politiche in un rapido rimpallo di accuse e responsabilità. All’indomani dell’inaugurazione della scultura dedicata agli angeli del fango, il segretario forlivese del Pd aveva accusato il deputato Jacopo Morrone di aver ‘rimproverato’ i giovani manifestanti. "Al contrario di ciò che afferma Valli – la replica – ho dato ragione ai manifestanti: il loro slogan ‘prima le persone’ è esattamente ciò che abbiamo sempre dichiarato soprattutto rivolgendoci a chi ha più responsabilità sulla gestione del territorio, ovvero la Regione a guida Pd da decenni. Tra le richieste dei manifestanti, poi, ci sono opere la cui realizzazione spetta all’amministrazione di Bertinoro guidata dal segretario territoriale del Pd".

Se la prende con la Regione anche Massimo Viroli, coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza: "Il presidente della Regione ha trascurato il suo dovere di verifiche e di prevenzione del letto dei fiumi. Ancora ci chiediamo di quei soldi stanziati destinati agli aiuti e per attuare le misure risolutive dove sono andati a finire".

Nel mirino dei Verdi Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi, invece, c’è la campagna elettorale di Gian Luca Zattini che "si fa aiutare da Morrone per la presentazione del suo programma elettorale e per attaccare i Verdi, prendendo in giro gli elettori. Non ci stupisce: la nostra idea di città e di futuro è diametralmente opposta a quella della Lega Nord e di Fratelli d’Italia". Creta e Ronchi, poi, parlano della seconda diga, della quale ha parlato nella presentazione del suo programma elettorale: "È un’opera che non sarebbe di sua competenza e della quale in 50 pagine del suo programma non è presente un solo riferimento". I Verdi concludono con un stoccata: "A un anno dall’alluvione perché non ha ancora riscritto il piano della protezione civile?".